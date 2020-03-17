«Не время для праздника»: концерт «Руки вверх» в Челябинске перенесли из-за коронавируса

Музыкант беспокоится о здоровье своих поклонников.

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В Челябинске концерт «Руки вверх» должен был состояться в апреле. Однако из-за угрозы распространения коронавируса солист группы решил перенести мероприятия в нескольких городах. Об этом он сообщил на официальной странице в социальной сети.

«Мне нелегко это писать, но сейчас не время для нашего с вами праздника. Важнее — позаботиться о близких и их здоровье. У меня самого большая семья, жена, дети, родители, близкие. Но еще больше — семья поклонников „Руки Вверх!“. В каждом городе на наших концертах собираются десятки тысяч человек. Вероятность того, что в зале окажется носитель вируса, хоть и невелика, но с каждым днем все выше. И я не смогу себе простить, если человек заразится и принесет в свой дом болезнь из-за того, что посетил наше выступление», — сказал Сергей Жуков.

По данным с официального сайта концерт в южноуральской столице перенесен на 30 мая.

Отметим, что выступления «Руки вверх» перенесли также и в других городах: Мурманск, Архангельск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Саратов, Нурсултан, Алматы, Магнитогорск, Нефтекамск, Набережные Челны, Псков и Великий Новгород. ⠀