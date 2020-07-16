«Звериный детский сад» Карена Даллакяна совсем скоро вернется в дикую природу

Зоозащитник и ветеринар выпустит на волю спасенных животных.

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В челябинском приюте для диких животных «Спаси меня» скоро станет на несколько обитателей меньше. А все потому, что некоторые представители фауны полностью восстановились, подлечились и готовы вернуться в дикую природу.

Так, ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян отправит в привычное место обитания целый «детский сад»: трех сов и трех бельчат, ястреба и лису с лисенком.

«Многие из спасенных малышей остались без матери в младенческом возрасте. Лисенка трех недель от роду нашла собака во время прогулки по лесу в поселке Каштак и принесла его хозяину. При первичном осмотре доктор Даллакян диагностирован интоксикацию организма. Судя по состоянию рыжего малыша, он рано потерял маму. После карантинных мероприятий лисенка вакцинировали и откормили», — рассказали в региональном министерстве экологии.

А еще одна лиса выбежала на трассу, спасаясь от пожаров в поселке Вавиловец. Ее уже подобрали неравнодушные местные жители. И жила она у «Доктора Айболита» целых два года. Все это время лисичка вела скрытный образ жизни и благодаря этому ее дикие инстинкты не утерялись.

Также к выпуску готовы маленькие бельчата. Малыши родились на чердаке садового домика и остались без матери из-за кошки. О новорожденных заботился Карен Даллакян, который отпаивал их козьим молоком. Не лучше история и у пернатых особей. Одного ушастого совенка подобрали на проезжей части, других — забрали из когтей кошки. Все они совсем скоро покинут приют и будут счастливо жить на воле.