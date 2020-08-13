Границы памятников природы будет определять правительство Челябинской области

Это поможет увеличить площади защищенных территорий.

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На сегодняшний день в Челябинской области насчитывается 149 памятников природы и заказников. Только вот установленными границами из них обладают всего 89 мест. В настоящее время полномочия по созданию новых особо охраняемых природных территорий региона разделены между разными органами власти.

Но с 1 сентября 2020 года полномочия по установлению границ памятников природы, а также их изменению в случае необходимости будут относиться к компетенции правительства Челябинской области и исключатся из компетенции Законодательного Собрания региона. Именно такие изменения предлагают внести в Закон Челябинской области «Об особо охраняемых природных территориях».

Отмечается, что предложения по проектам границ формируются по результатам комплексных экологических обследований территорий памятников природы, проведенных Минэкологии Челябинской области. Также были случаи, когда после обследования конкретного памятника природы было рекомендовано включить в его границу другие памятники природы.

«За этот год была проведена большая инвентаризация особо охраняемых природных территорий. К сожалению, многие объекты создавались еще в советское время. И для них были приняты либо типовые положения об особо охраняемых природных территориях, либо и вовсе отсутствовали границы. В результате на этих территориях велась активная хозяйственная деятельность. Сейчас в рамках нацпроекта „Экология“ необходимо установить границы памятников природы, чтобы обезопасить их от посягательств на застройку или иного воздействия, которое может причинить им вред», — заявил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

К слову, эксперты отмечают, что территории, которые на данный момент не входят в состав ООПТ, но находятся между ними, не менее ценны с позиции сохранения растительного и животного мира.

Поэтому важно будет в оптимальные сроки установить границы территорий, основываясь на уже проведенных экологических обследованиях, как и позволяют правки, вносимые в закон. Как следствие, будут существенно сэкономлены средства областного бюджета, и можно будет оперативно приступить к охране и защите природных территорий.