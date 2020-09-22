Карен Даллакян претендует на звание «Человек года»

Знаменитый зоозащитник вошел в лонг-лист в одной из номинаций.

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Стартовало голосование за претендентов на звание ежегодной бизнес-премии в Челябинской области «Человек года». В одну из номинаций «Экологическая инициатива» попал челябинский ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян. Сайт «Первый областной» связался с основателем фонда «Спаси меня» и узнал, что для него значит эта номинация.

«Для меня эта номинация — признание деятельности. Это очень приятно, осталось дело за малым, чтобы нас выбрали. В любом случае то, что мы делаем, это заметно, и не только в пределах нашей области, но и за рубежом. Ведь, даже несмотря на пандемию, нам удаётся красиво выходить даже из самых сложных ситуаций и работать дальше», — рассказал Карен Даллакян.

Также зоозащтник отметил, что номинации — это хорошо, поскольку различные дипломы и статуэтки стимулируют людей лучше выполнять свою работу, а бизнесменов вкладывать свои активы в Челябинскую область.

Голосовать за лучших в каждой номинации будут более 300 экспертов из разных сфер бизнеса. Церемония вручения премии состоится 3 декабря этого года в Центре международной торговли. На мероприятии традиционно соберутся не только номинанты, но и представители власти, и общественные деятели.