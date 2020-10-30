Со слезами на глазах: Карен Даллакян прощается со львенком Симбой и леопардом Евой

Уже совсем скоро хищники из Челябинска отправятся в родные края.

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Скоро подопечные челябинского зоозащитника Карена Даллакяна обретут свой дом. Ну а сейчас леопарда Еву и льва Симбу готовят к длительному перелету в Африку.

Настоящая «спасательная операция» двух хищников в приюте диких животных «Спаси меня» подходит к концу. Теперь животных ждет завершающий этап — перелет до африканской страны Танзании.







«У нас есть согласие с таким же реабилитационным центром — забрать этих животных и дальше заниматься их реабилитацией. Если понадобится — еще и лечебными процедурами», — рассказывает зоозащитник Карен Даллакян.

Перелет будет неблизкий, около десяти часов животные будут находиться в небе. Карен Даллакян, конечно же, будет сопровождать своих подопечных в таком тяжелом перелете.

В центре давно начали подготовку животных к полету.





Для хищников уже приобретены специальные клетки-переноски, которые соответствуют международным стандартам транспортировки.

«В этих клетках животным должно быть комфортно. Животное должно лежать, потянуть лапки, вставать, покрутиться», — отмечает зоозащитник.

Сегодня в вольеры к животным поставили эти самые клетки-переноски, чтобы хищники привыкали к ним.





За сутки до перелета животных будет ждать так называемый голод, но в дороге их снова можно будет кормить.



«Наша главная задача — доставить без всяких повреждений, осложнений туда, выпустить. Ну а дальше у них начинается новый этап жизни», — делится Карен Даллакян.

Вылет намечен на 16 ноября прямым рейсом до Танзании из Екатеринбурга или Магнитогорска.

Общая площадь реабилитационного центра в Танзании составляет более 150 гектаров. Из них льву Симбе выделяют два гектара, а леопарду Еве - один.

Симба очень любит общение, поэтому в центре «Спаси меня» уверены, что он найдет себе друзей. К сожалению львенок-инвалид Симба навсегда останется в центре реабилитации, а Еву же спустя три-четыре месяца планируют адаптировать к естественной среде.