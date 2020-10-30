Скоро подопечные челябинского зоозащитника Карена Даллакяна обретут свой дом. Ну а сейчас леопарда Еву и льва Симбу готовят к длительному перелету в Африку.
Настоящая «спасательная операция» двух хищников в приюте диких животных «Спаси меня» подходит к концу. Теперь животных ждет завершающий этап — перелет до африканской страны Танзании.
«У нас есть согласие с таким же реабилитационным центром — забрать этих животных и дальше заниматься их реабилитацией. Если понадобится — еще и лечебными процедурами», — рассказывает зоозащитник Карен Даллакян.
Перелет будет неблизкий, около десяти часов животные будут находиться в небе. Карен Даллакян, конечно же, будет сопровождать своих подопечных в таком тяжелом перелете.
В центре давно начали подготовку животных к полету.
Для хищников уже приобретены специальные клетки-переноски, которые соответствуют международным стандартам транспортировки.
«В этих клетках животным должно быть комфортно. Животное должно лежать, потянуть лапки, вставать, покрутиться», — отмечает зоозащитник.
Сегодня в вольеры к животным поставили эти самые клетки-переноски, чтобы хищники привыкали к ним.
За сутки до перелета животных будет ждать так называемый голод, но в дороге их снова можно будет кормить.
«Наша главная задача — доставить без всяких повреждений, осложнений туда, выпустить. Ну а дальше у них начинается новый этап жизни», — делится Карен Даллакян.
Вылет намечен на 16 ноября прямым рейсом до Танзании из Екатеринбурга или Магнитогорска.
Общая площадь реабилитационного центра в Танзании составляет более 150 гектаров. Из них льву Симбе выделяют два гектара, а леопарду Еве - один.
Симба очень любит общение, поэтому в центре «Спаси меня» уверены, что он найдет себе друзей. К сожалению львенок-инвалид Симба навсегда останется в центре реабилитации, а Еву же спустя три-четыре месяца планируют адаптировать к естественной среде.