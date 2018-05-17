/ Живописный ролик о красоте Зюраткуля набирает популярность в сети

Фотограф из Когалыма передал красоту национального парка на Южном Урале.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Зюраткуль стал «героем» короткометражного ролика. Видео продолжительностью меньше 2 минут открывает зрителям возможность увидеть своими глазами панорамы национального парка. Автором стал фотограф и видеограф из Ханты-Мансийского автономного округа. Молодой человек вместе со своей спутницей несколько дней дожидался благоприятной погоды, чтобы подняться на хребет.

Это место оказалось невероятно красивым. Хоть мы и попали туда не в сезон, была жуткая погода, но нас это не остановило от покорения вершины Зюраткуля и любования местными красотами. — прокомментировал автор ролика Даниил Северенчук.

Ролик нашел положительный отклик у зрителей и представителей национального парка «Зюрактуль». Сейчас видео набрало уже несколько тысяч просмотров и десятки «лайков».