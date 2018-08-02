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/ Косметику с символикой Челябинска сметают с полок парфюмерных магазинов

Косметику с символикой Челябинска сметают с полок парфюмерных магазинов

На баночках с кремом изображены метеорит и верблюд.
сегодня в 14:28
  |  Общество

Челябинский метеорит, Краеведческий музей, ЮУрГУ давно стали символами южноуральской столицы. Никто не ожидал увидеть их на баночках с американской косметикой. Как рассказали представители компании в России, дизайнеры вдохновлялись городами, в которых есть фирменные магазины бренда. А товары с челябинской символикой продавались везде, в том числе в столице. Там товар заметил уроженец Челябинска.

Дизайн мне очень понравился. Мало продуктов, которые по качеству и дизайну могут правильно позиционировать город. Собрали основные достопримечательности Челябинска, и получилось симпатично. Уже говорил, что хотелось бы, чтобы у Челябинска появился такой фирменный стиль. — рассказал дизайнер, уроженец Челябинска Богдан Флягин.

«Брендированная» косметика — лимитированная коллекция. К товару раньше прилагались железная баночка или бумажный пакет, также с символами Челябинска. Сейчас их уже не получить, акция завершена. Однако косметика еще в продаже.

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