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/ Четыре лосенка нашли пристанище на ферме в нацпарке «Зюраткуль»

Четыре лосенка нашли пристанище на ферме в нацпарке «Зюраткуль»

Два малыша родились в Доме лося, а два — пришли из леса.
сегодня в 15:41
  |  Общество

Лосиная семья в национальном парке «Зюраткуль» стала еще больше. Сразу четырех малышей приютили на ферме. У каждого из них своя история. Самая удивительная — у пары лосих Нюси и Люси, которых принесла другая обитательница Дома лося.

Редко, когда двойня выживает в дикой природе. Обычно по одному. Дарена живет у нас каждую зиму, она сюда постоянно приходит. Здесь и отелилась, двойню принесла. Мы смотрим за ними, есть хорошее кормление — специальное молоко, витамины ставим. — рассказал сайту «Первый областной» госинспектор национального парка «Зюраткуль» Андрей Данилов.

Еще одна лосиха обзавелась потомством, благодаря Василине на свет появилась Лика. Нургуш оказался в приюте случайно, его привел на постой лось Яша. Сейчас дружная компания проводит много времени вместе, лосята хорошо питаются и охотно идут на контакт с людьми.

Сейчас посетители нацпарка «Зюраткуль» могут навестить малышей.

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