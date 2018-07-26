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/ Жительница Магнитогорска стала первой вице-мисс в конкурсе Maxim

Жительница Магнитогорска стала первой вице-мисс в конкурсе Maxim

Девушка шла к призовому месту 4 месяца.
сегодня в 15:11
  |  Общество

Для Ксении Ильиной завершился один из самых интересных этапов жизни — участие в конкурсе от журнала Maxim. 23-летняя жительница Магнитогорска боролась за звание Мисс мужского издания, однако, по признанию самой девушки, не надеялась войти в число призеров конкурса.

Конкурс длился 4 месяца. На самом деле выбирали естественной красоты девочек, были там и «сделанные», и в кого много денег вложено, но выбирали обычных. Развязку ждали все. Думали совсем не на тех, кто выиграл. Если честно, когда услышала свое имя, была приятно удивлена. Теперь ждем сентябрьский выпуск журнала Maxim. Я буду внутри, а не снаружи. — рассказала в своем Инстаграм Ксения Ильина.

Жительнице Магнитогорска досталось звание «Вице-мисс». Победительницей конкурса судьи выбрали Екатерину Киселеву, представительницу Новосибирска.

Конкурс Miss Maxim 2018 проходил в московском клубе Sohorooms. Девушки выступали в купальниках.

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