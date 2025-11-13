Зумеры нуждаются в постоянной похвале на работе

Почему работодатель должен проявлять к ним больше внимания

Зумерами, поколением Z или центениалами называют людей, рожденных с 1997 по 2012 год. Одной из особенностей представителей этой категории людей является нетипичный подход к работе. Например, они не терпят того, что им не нравится, и сразу увольняются. Также выяснилось, что зумеров на службе нужно постоянно хвалить. Почему же?

«Родители их так воспитали. Детей хвалили за все и просто так. Делалось это ради поднятия самооценки. Таким образом у зумеров сформировалась необходимость в том, чтобы их достижения и заслуги были отмечены. Зумеру важно знать, что он молодец. Определенный вклад внесен и социальными сетями — лайками и комментариями, означающими признание», — объясняют психологи.

Поэтому и на работе зумерам важно понимать, что их ценят, так что всем, кто взаимодействует с молодежью, приходится находить к поколению Z подход через похвалу, предложения к обучению новым навыкам, постановку понятных целей, а также доверие и уважение к сотруднику.

Читайте также: Руководители с низкой самооценкой чаще прибегают к буллингу сотрудников.

Смотрите еще: Зумеры впали в детство и снимают стресс пустышкой.

Это тоже интересно: «Бабушкино» долголетие скрыто в трех пунктах.