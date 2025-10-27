Зумеры впали в детство и снимают стресс пустышкой

Почему соска у взрослого является тревожным сигналом

Применение сосок как средств, стимулирующих или стабилизирующих состояние младенцев, относится к адекватной мере, но уже в период раннего детства родители стремятся избавиться от пустышек, чтобы избежать закрепления такой поведенческой реакции.

Когда же дошкольники или младшие школьники желают сосать пустышку для нормализации своего состояния — это повод для обращения к специалисту. Сегодня медики столкнулись с более глубокой проблемой: теперь взрослые, представители поколения зумеров, запустили тренд и и начали сосать пустышки, чтобы снизить свой стресс.

«К периоду взрослости человек должен эволюционно накопить десятки, а иногда и сотни способов для стабилизации своего эмоционального состояния. И когда он вдруг применяет способ, которым пользовался в младенческом возрасте, возникает вопрос: есть ли у него другие способы стабилизации своего состояния? Есть ли у него внутренние ресурсы, такие как волевая регуляция?» — говорит доктор психологических наук, профессор директор Института клинической психологии и социальной работы (ИКПСР), заведующая кафедрой клинической психологии ИКПСР Пироговского университета Минздрава России Вера Никишина.

Если же рассматривать использование соски «по приколу», где человек получает поддержку в определенной социальной среде, а другие тоже повторят, такое подражательство также вызывает вопросы. И потому, что портит зубы, за которыми зумеры вроде бы следят, и потому, что вряд ли окажет психологическую помощь, и потому, что человек слепо идет за любыми трендами, не имея критического мышления и не понимая логики своих поступков.

Читайте также: Зумеры подвержены вырастанию рога на затылке.

Смотрите еще: Поколение Бета: какими будут дети с 2025 года.