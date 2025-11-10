«Бабушкино» долголетие скрыто в трех пунктах

Что должно быть в ваших привычках

Возможно, вы задавались вопросом: что же позволяет старшему поколению демонстрировать такую крепость и во многих аспектах здоровья порой превосходить молодежь? Что дает людям, не знакомым с фитнес-браслетами и биохагинком, становиться долгожителями? Ученые определили три составляющие, важные для сохранения здоровья и продления жизни: секрет кроется в натуральном питании, постоянном движении и умении давать отпор стрессу без медикаментов.

«Предыдущие поколения имели в своем рационе натуральные продукты, поддерживающие обменные процессы, предупреждающие развитие инсулинорезистентности, снижающие воспалительные реакции и способствующие продлению жизни. Также эти люди не были склонны к перееданию, а вот сегодня человеку зачастую сложно быть умеренным в пище», — говорят представители науки.

Присутствие в повседневной жизни активности — всегда на благо здоровья. Старшее поколение постоянно было в движении: люди больше ходили пешком, много работали в саду, их быт не облегчало наличие бытовой техники, которая сейчас может все сделать сама, а человеку остается лишь нажать на кнопку. Естественной активностью повышается производство эндорфинов и снижается кортизол, который не только вгоняет нас в стресс, но и старит. Потому, если по дому за вас в основном работает техника, старайтесь подобрать себе подходящую регулярную нагрузку.

Что касается борьбы со стрессом, пытайтесь отгонять его при помощи приятного общения, любимого увлечения и сохраняя внутреннюю гармонию. И конечно, надо следовать режиму. В особенности важно высыпаться: качественный ночной сон восстанавливает организм. Старшие поколения владеют привычкой ложиться до полуночи и рано вставать, что нормализует выработку мелатонина и сохраняет сосуды здоровыми.

