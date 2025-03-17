Руководители с низкой самооценкой чаще прибегают к буллингу сотрудников

Почему еще случаются нападки в коллективе

Исследование показало, что 76% россиян подвергаются буллингу на работе. Больше всего сотрудники жалуются на травлю со стороны руководителей. Эксперты считают, что конфликты обостряются на фоне смены поколений. Так, зумеры выступают за уважение и открытый диалог, в то время как бумеры и миллениалы привыкли к иному стилю управления коллективом.

В современном мире, где работа занимает значительное место в жизни человека, буллинг на рабочем месте становится все более актуальной темой. Ситуации, когда одни сотрудники подвергают преследованию или унижению других, могут иметь серьезные последствия как для отдельных работников, так и для коллектива в целом.





Причины буллинга на работе:

• конкуренция. В условиях жесткой конкуренции за продвижение по карьерной лестнице или признание можно столкнуться с агрессивным поведением со стороны коллег. Некоторые сотрудники могут считать, что унижение других поднимает их собственный статус;

• низкая самооценка. Люди с низкой самооценкой могут прибегать к буллингу, чтобы компенсировать свои комплексы. Они пытаются утвердить себя за счет других, создавая иллюзию власти и контроля;

• групповая динамика. В коллективе, где существует токсичная атмосфера, наблюдается явление «группового мышления». Сотрудники могут объединяться против одного человека, что приводит к буллингу;

• отсутствие поддержки со стороны руководства. Когда руководство не обращает внимания на проблемы в коллективе или не принимает меры против агрессивного поведения, это может способствовать распространению буллинга;

• культурные и социальные факторы. В некоторых организациях может существовать культура, в которой агрессия воспринимается как норма. Это бывает связано с общими ценностями компании или особенностями ее внутренней политики.

Распознавание буллинга иногда становится непростой задачей, особенно если он проявляется скрыто. Вот несколько признаков, на которые стоит обратить внимание:

• частые унижения — насмешливые комментарии или постоянные критические замечания;

• изоляция — попытки исключить вас из групповых обсуждений, мероприятий или рабочих проектов;

• оскорбительное поведение — физические или вербальные угрозы, агрессивные жесты;

• необоснованная критика — частые жалобы на вашу работу, которые не соответствуют действительности или не подкреплены фактическими данными;

• подрыв репутации — распространение слухов или ложной информации о вас среди коллег.





«Документируйте случаи буллинга. Ведите записи о произошедших инцидентах, включая дату, время, место и детали событий. Это будет полезно в случае необходимости обращения к руководству или HR. Поговорите с коллегами, с которыми вы в доверительных отношениях, друзьями или членами семьи о том, что происходит. Их поддержка даст вам сил и уверенности. Иногда лучше обратиться и за профессиональной помощью», — советуют психологи.

Специалисты также рекомендуют участие в тренингах по управлению конфликтами и личной эффективности, чтобы чувствовать себя увереннее в сложных ситуациях.

Еще важно поддерживать открытое общение и сотрудничество с коллегами. Создание дружелюбной атмосферы позволяет снизить уровень агрессии в коллективе.

Если вы стали жертвой буллинга, обратиться за помощью специалистов можно также по единому общероссийскому телефону доверия 8 800 2000 122.