Зрители увидят новый дизайн телеканала ОТВ

В знаковые элементы добавили новое видение

На челябинском телеканале ОТВ обновили оформление. Или, как его называют режиссеры и журналисты, — обшивку. Визуальный ряд теперь будет восприниматься еще более органично.

«Мы оставили знакомые для зрителя элементы, но в то же время привнесли новое видение», — рассказал главный режиссер отдела производства информационных программ телеканала ОТВ Илья Иванов.





Например, создали единый дизайн титров для информационного блока и рубрик «Происшествия» и «Спорт».

«Эти рубрики в рамках общего ключевого выпуска времени новостей были похожи по дизайну. Отличались только цвета. Мы пришли к такому решению, что не будем разграничивать по цветам, то есть не будем делить выпуск „Времени новостей“ на конкретные рубрики, а создадим эффект, что это одна программа», — отметил Илья Иванов.

Изменения телезритель может увидеть уже сегодня, 12 ноября, в вечернем выпуске новостей.





Это не финальное обновление оформления. В дальнейшем будут дорабатываться остальные элементы.