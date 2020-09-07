«Зрелище завораживающе»: Ирина Гехт рассказал о ходе строительства инфекционной больницы

Возведение объекта первый вице-губернатор сравнила со стройками первой пятилетки.

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Строительство новой инфекционной больницы в Челябинске идёт согласно графику. Сейчас на стройплощадке трудится 35 рабочих, планируется, что к завершению объекта их число дойдёт до 1 000 человек. Об этом сегодня, 7 сентября, рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт. Замглавы региона посетила строительство, дала свою оценку его ходу и рассказала, что уже удалось сделать.



«На самом деле зрелище завораживающе, как в фильмах, стройка первой пятилетки. Много людей, работают по всем корпусам, уже собраны металлоконструкции, начали заливку пола в первом корпусе, сегодня второй. Завтра приходят панели, которые будут собираться на первом корпусе, готовы все фундаменты, сваи абсолютно под все помещения, котельная монтируется. 35 человек на стройке сегодня, понятно что это число будет увеличиваться до 1 000 на финале работ. Всё движется, погода пока нам в помощь, потому что ещё тёплая неделя позволит закончить нам все фундаменты. Поэтому всё пока в графике», — рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Напомним, строительство новой инфекционной больницы в Челябинске началось в конце августа. Медучреждение рассчитано на 100 боксов, 18 из которых — для реанимационного пребывания. В экстренной ситуации мощность больницы увеличивается до 382 коек, и до 482 в режиме ЧС. На строительство и оборудование здания, которе находится в посёлке Малая Сосновка, выделено 2,5 миллиарда рублей.