Стройку нового инфекционного центра ОКБ № 3 посетил Алексей Текслер

Уже появились основы 10 зданий.

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Большая стройка проходит сейчас недалеко от выезда из Челябинска, в поселке Малая Сосновка. Там возводится новый инфекционный центр Областной клинической больницы № 3, в который будут съезжаться пациенты со всей области.

Совсем недавно там вбили первые сваи, а на сегодняшний день, 18 сентября, уже стоят основы 10 зданий из 11 запланированных. Стройку, которую планируют завершить уже к ноябрю этого года, сегодня посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«По информации генподрядчика, на стройке уже выполнены следующие работы: вертикальная планировка площадки, обустройство канализации под фундаментами, завершена часть работ по разводке отопления и устройству бетонных полов», — сообщили в Правительстве региона.

Также в Минздраве Челябинской области отмечают, что в новой больнице предполагается размещение 100 боксов: 82 для круглосуточного пребывания и 18 реанимационных, оснащенных самым современным оборудованием. А в случае экстренной ситуации количество коек для круглосуточного пребывания увеличится до 382, в чрезвычайной ситуации — до 482.

В новом инфекционном центре также будут операционные, диагностическое отделение, гемотрансфузионный кабинет, лаборатория, дезинфекционное отделение, аптека и даже общежитие для медиков.

На данный момент ведется дополнительный набор медицинских работников для центра.