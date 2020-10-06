Новая инфекционная больница в Челябинске строится рекордными темпами

На объекте работают более 550 человек.

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В Челябинске продолжается строительство областной инфекционной больницы. С 26 по 45 дни работ, на объекте удалось на 70% завершить монтаж наружных сетей, идет работа по устройству внутренних инженерных сетей в 10 и 11 корпусах.

«Работы с кровлей завершены на 95%, кроме корпуса № 9 и № 11, где еще не приступали к монтажу металлоконструкций. В корпусе № 6А, где будут расположены операционные, почти завершили работы с потолками, скоро начнется монтаж перегородок. В отделении реанимации (корпус № 6) уже завершились работы с электрикой, устанавливаются направляющие для перегородок. В корпусе № 8 на 90% завершен монтаж потолков, идет устройство направляющих для установки перегородок», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Минздрава региона.

Кроме того, ведется подготовка по сборке и установке противопожарных внутренних дверей, а также подготовка к установке окон.

Работы на объекте выполняют более 550 специалистов.