Зоозащитница устроила драку с хозяином волка в Челябинске

Девушка решила, что животные находятся в опасности.

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В Челябинске девушка-зоозащитница устроила драку с хозяином волка. Местная жительница увидела владельца контактного зоопарка в ЦПКиО имени Гагарина. Условия, в которых содержатся животные, показались ей неудовлетворительными, и она попыталась объяснить это их хозяину. Однако слова не помогли, и девушка пустила в ход кулаки. Драку засняли очевидцы, гуляющие в парке.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия.

Напомним, что ранее у хозяина зоопарка уже были конфликты с челябинцами. Мать 11-летнего мальчика сообщила, что волк, с которым гулял хозяин, укусил ее ребенка. Сам же Сергей Панасенко, хозяин животных, утверждает, что ребенок играл с волком. Владельцу волкособа пришлось выплатить родителям мальчика 15 тысяч рублей.

Условия, в которых содержат животных, уже заинтересовали прокуратуру.