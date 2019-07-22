Три волка и лось: дикие животные появились в центре Златоуста

Схватку резиновых животных может увидеть каждый южноуралец.

В Златоусте, в парке культуры и отдыха «Молодёжный» установили необычный резиновый арт-объект. В композицию вошли четыре фигуры, состоящие из автомобильных шин. Авторы правдоподобно изобразили трех волоков, которые охотятся на гигантского лося. Название композиции говорит само за себя «Охота».

Самих животных изготовили в кузнице в Перми «ЧирКовка». Пять мастеров полгода работали над композицией. Необходимо было сделать устойчивый каркас и спаять детали между собой. Теперь по животным могут спокойно лазить дети. Специально для диких животных оборудовали площадку. Хоть и основной материал экспозиции резина, поджечь ее не получится, на объекты нанесли огнестойкую краску.

Сама композиция, возможно, станет дополнением парка имени Бажова.