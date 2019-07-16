В Челябинске мать покусанного волком мальчика подала в суд

Её сын пострадал от зубов хищника весной этого года.

В Тракторозаводском суде Челябинска началось рассмотрение дела против хозяина частного дикого зоопарка Сергея Панасенко. Мать пострадавшего требует от владельца животного компенсацию морального вреда.

Сам инцидент произошел 23 марта в парке имени Гагарина. Женщина утверждает, что дикое животное накинулось на ее 11-летнего сына. Мальчик попал в травмпункт с ссадинами и синяками от зубов хищника.

Теперь мать намерена довести дело до логического конца. Челябинка хочет сделать так, чтобы хозяин волка Сергей Панасенко стал нести ответственность за поступки своих питомцев. Также мать пострадавшего ребёнка намерена добиться выплаты моральной компенсации.

Сам же хозяин диких животных не согласен с предъявленным ему обвинением.

«У нас за сломанную ногу еле как 10 тысяч отсудить можно, а она хочет 50. Попахивает юридическим экстремизмом», – рассказал Сергей Панасенко.

Жители Челябинска утверждают, что постоянно видят стихийный зоопарк в парке имени Гагарина. Помимо этого хозяин животных рассказывает на своей странице в соцсетях о том, как выгуливает животных вместе с байкерами или как устраивает заплывы енота в карьере.





А сегодня в сети появилась информация о пропаже одного из енотов на Северо-западе города.





Мнение южноуральцев по этому вопросу разделилось. Кто-то считает такое обращение халатным отношением к животным, а кто-то наоборот поддерживает хозяина. Но окончательную точку в споре поставит суд.