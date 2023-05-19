Зоозащитники обвинили депутата Госдумы Бурматова в предательстве

Парламентарий выступил содокладчиком к поправкам в закон об ответственном обращении с животными

Государственная дума на неделе приняла в первом чтении изменения в закон о животных, что дает регионам право самим определять механизм работы с бродячими собаками. Содокладчиком к поправкам стал зампредседателя комитета по экологии и природопользованию Владимир Бурматов. Теперь его персону подвергли резкой критике зоозащитники, обвинив в предательстве и двойных стандартах. Подробнее — в материале.

Депутат Государственной думы Владимир Бурматов закрыл комментарии в своих социальных сетях. Зоозащитники обрушились гневными комментариями на его посты: «Предатель», «Иуда», «Бурматов — позор! Больше этому человеку нет веры!», «Что, товарищ Бурматов, маску снял? Жать стала? Ни стыда ни совести!».









Активистов возмутило то, что Владимир Бурматов не проголосовал против поправок в федеральный закон о защите животных. Он долгие годы позиционировал себя как защитника животных в Государственной думе. Напомним, что действующий закон «Об ответственном обращении с животными» в СМИ и социальных сетях часто называют «бурматовским». Именно Владимир Бурматов считается автором и главным лоббистом существующих норм и правил.

Также резкой критике людей подверглось и выступление Бурматова с трибуны парламента, как содокладчика по новому законопроекту. Поправки в закон расширяют права регионов по защите людей от бродячих собак.

Государственная дума решила пересмотреть закон после очередной трагедии: в Оренбурге стая бродячих собак разорвала восьмилетнего ребенка. Часть собак была чипирована, а значит, попала под программу ОСВВ.

Зооактивисты опасаются, что животных вновь начнут усыплять и поправки в закон предоставляют такую возможность регионам. В то же время Бурматов в заявлениях СМИ утверждал, что поправки с правами на эвтаназию для бродячих животных поддержаны не будут, а программа ОСВВ прекрасно работает. По словам Бурматова, в трагедиях виноваты муниципальные власти, которые саботируют закон.

Однако с требованием внести правки в закон «Об ответственном обращении с животными» выступали как главы регионов, муниципалитетов, так и эксперты. Например, с таким призывом выступили представители Российского экологического движения. В письме общественников уточняется, что общий объем госинвестиций в проект составит 275 млрд рублей, и около 40 миллиардов рублей ежегодного содержания только для собак. Однако эта информация якобы была удалена из текста законопроекта, который был принят в 2018 году. По словам исполнительного директора Российского экологического движения Элмурода Расулмухамедова, у регионов и муниципалитетов нет денег для реализации закона, хотя ответственность за отловленных животных по-прежнему на них.

«Депутаты Госдумы должны признать свои ошибки и не перекладывать ответственность то на муниципальные власти, то на заводчиков собак», — приводит слова эксперта «ФедералПресс».