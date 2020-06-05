Зоозащитник Карен Даллакян удостоился благодарности Владимира Путина

Президент отметил работу ветеринара в период пандемии.

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Работу ветеринара Карена Даллакяна во время пандемии коронавируса оценили на самом высоком уровне. Руководителя фонда «Спаси меня» за труд поблагодарил президент России Владимир Путин.



Карену Даллакяну удалось пообщаться с главой государства лично. Это случилось во ходе ВКС по актуальным проблемам экологии, участником которого стал челябинский зоозащитник. Он рассказал главе государства, что в разгар коронавируса его команда спасала жизни животных 24/7 и организовала три масштабных спецоперации.

«В конце своего выступления Карен Даллакян отметил, что без поддержки неравнодушных граждан не получилось бы спасти этих животных. Это непростое время сплотило и дало проявить самые лучшие человеческие качества: сострадание, доброту, любовь к ближнему»,— рассказали «Первому областному» представители фонда «Спаси меня».

В рамках прямого включения Карен Даллакян обратил внимание, что все животные, находящееся в приюте пострадали от человеческой жестокости. Владимир Путин поблагодарил доктора за работу.

«То, что вы сказали я себе пометил. Постараюсь, чтобы мои коллеги получили соответствующие поручения», — резюмировал президент.

Зоозащитник подчеркнул — с каждым разом истории спасения приобретают новые масштабы и выявляют существенные пробелы в законодательстве. Отметим, в общей сложности конференция продлилась полтора часа.