Пополнение произошло в челябинском приюте Карена Даллакяна

Косуля Эля родила своего первенца.

Послушать 00:00

Накануне в челябинском приюте диких животных и птиц Фонда зоозащиты «Спаси меня» произошло пополнение. Косуля Эля родила своего первенца. О счастливом событии рассказал президент фонда Карен Даллакян в своих социальных сетях.

«Посмотрите на это чудо, которое родила наша косуля Элечка! Их было двое, но, к сожалению, один малыш родился мёртвым. Из-за того, что их было двое, малыш родился мелким, но я думаю, что у нашей красотки хватит молочка. Это такое чудо! Он только родился, но уже пытается встать на лапки»,— сообщил Карен Даллакян.

Также он рассказал, что папа малыша и супруг Эли Гриша всю ночь дрался с зоозащитником и не пускал к новорождённому.

«Он специально лёг там, где у нас вход, никого не пускает, охраняет свою семью как настоящий папа»,— добавил президент фонда «Спаси меня».

На видео, выложенном на YouTube-канале фонда, видно, как заботливая мама охраняет своего малыша и ласкает его. Пользователи видеохостинга умилились увиденному и оставили множество комментариев с поздравлениями и восторгами.

В социальной сети Instagram, где Карен Даллакян выложил видео с Элей и новорождённым, также за короткий промежуток времени появилось множество комментариев. С пополнением зоозащитника поздравляли не только жители России, но и других стран.