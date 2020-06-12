С Днём России поздравил россиян президент РФ Владимир Путин

Также глава государства наградил золотыми звёздами Героев Труда, среди которых был и южноуралец.

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Сегодня, в День России, президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил всех жителей страны с праздником с Поклонной горы, а также наградил Героев Труда.

«Хотел бы поздравить с этим знаменательным праздником всех граждан нашей страны и наших соотечественников за рубежом. Всех, для кого этот день наполнен сокровенным смыслом. Для каждого из нас Родина — это семья, отчий дом, родная земля, от Ленинграда до Камчатки и Курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя и Крыма. На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойдённого мужества предков, их веры и любви к Отечеству»,— сказал президент.

Также он отметил, что любовь к Родине и любовь к матери — это чувства одного порядка, они дают россиянам силу и вселяют надежду, а также вдохновляют на подвиги и великие трудовые свершения.

«Так было всегда. И сегодня, в День России, мы чествуем Героев Труда Российской Федерации. Такое внимание, особая поддержка людей труда — непременное условие нашего движения вперед по всем направлениям, и в экономике, и в социальной сфере, в технологическом развитии, в культуре и спорте. Уверен, такие успехи обязательно будут, они будут множиться, потому что мы все вместе, мы — единый многонациональный народ»,— добавил Владимир Путин.

Особое внимание президент уделил флагу, назвав его символом независимости, сплоченности и суверенитета. Кроме того, флаг Российской Федерации олицетворяет победы русского народа, а также готовность преодолевать все трудности.

Затем Владимир Путин наградил золотыми звёздами художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина, главу Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, управляющего директора Улан-Удэнского авиационного завода Леонида Белых и оператора поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического завода Александра Моторина.