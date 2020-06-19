Траву и ветки просит привозить для диких животных Карен Даллакян

Запасы делаются также на зиму.

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Челябинский «Доктор Айболит» Карен Даллакян обратился с помощью к неравнодушным жителям города. Его приюту диких животных «Спаси меня» требуются ветки и трава.

«Сейчас дачный сезон, Вы все выезжаете на свои участки или на прогулки в лес, пропалываете грядки, косите траву на участках, срезаете ветки у плодово-ягодных деревьев и кустов», — обращается Карен Даллакян.

Он просит по возможности привезти для животных свежую траву, одуваны, клевер, крапиву, лопухи. Также ему важны и ветки с листьями для птиц и копытных животных. Это все на участках никому не нужно, а животным — это корм и кров.

Помимо этого, делаются и запасы на зиму для местных обитателей приюта. Если жители Челябинской области также поделятся березовыми, осиновыми и дубовыми вениками.

Все это добро можно привезти в любое время в приют «Спаси меня» по адресу: город Челябинск, улица Ферросплавная, 79 (недалеко от магазина «Юрюзань»).