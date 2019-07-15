Зоозащитник Карен Даллакян поддержал инициативу «Текслер-2019»

Он призвал общественников включиться в работу.

К общественной инициативе Юрия Болдырева «Текслер-2019» присоединяются активисты и лидеры общественных движений. Свою инициативу на сайт TEXLER2019.RU отправил и зоозащитник Карен Даллакян. Ее суть в популяризации интереса и любви к природе, животным и экологии.



«Наша инициатива — организовать школу волонтеров. Раньше были школы юных натуралистов, станции, они готовили кадры, которые работали в лесах, готовили экологов. Сейчас мало кто идет работать егерями, лесниками, обычно это люди в возрасте. Молодежи нужно закладывать это с детства, поэтому мы хотели бы начать работать с детьми, проводить профориентацию», — рассказал сайту «Первый областной» Карен Даллакян.

Кроме известного зоозащитника, на сайт отправили уже более 50 инициатив. К работе подключаются областные общественные, молодежные организации.

«Все инициативы обрабатываются постепенно, для чего-то мы привлекаем специалистов. Некоторые инициативы сводятся к тому, что люди жалуются на плохие дороги. Здесь мы ждем немного другого, конкретных предложений, с понятной механикой», — прокомментировал ситуацию командир регионального штаба «Российских студотрядов», разработчик платформы TEXLER2019.RU Юрий Болдырев.

Как правило, на сайт приходят инициативы в области спорта, развития молодежных движений и организаций, развитие помощи людям из социально незащищенных категорий граждан. Люди предлагают решение проблем, которые считают актуальными и значимыми.