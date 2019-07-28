В челябинском зоопарке засняли на видео котенка пумы

На кадрах запечатлели обед и игры маленькой хищницы.

Сотрудники челябинского зоопарка опубликовали новые кадры подрастающей пумы. Малышку зовут Миссури, ее показали посетителям зоопарка полторы недели назад.



Как говорят сотрудники зоопарка, Мисси растет не по дням, а по часам.



«Уже таскает у мамы самые большие куски мяса, очень хищно их обгрызает-обсасывает, и почти не падает на поворотах», — сообщает пресс-служба зоопарка.

Детеныш появился на свет у пары взрослых челябинских пум в конце мая. Также этих животных еще называют кугуарами или горными львами.





