Сотрудники челябинского зоопарка опубликовали новые кадры подрастающей пумы. Малышку зовут Миссури, ее показали посетителям зоопарка полторы недели назад.
Как говорят сотрудники зоопарка, Мисси растет не по дням, а по часам.
«Уже таскает у мамы самые большие куски мяса, очень хищно их обгрызает-обсасывает, и почти не падает на поворотах», — сообщает пресс-служба зоопарка.
Детеныш появился на свет у пары взрослых челябинских пум в конце мая. Также этих животных еще называют кугуарами или горными львами.
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