В южноуральском развлекательном центре обессиленный лосенок «веселит» гостей

Зоозащитники всерьез обеспокоены состоянием животных в «Сонькиной лагуне».

Развлекательный комплекс находится в Старой части Сатки. И, как выяснилось, его посещение не всегда оставляет положительные эмоции. В социальных сетях обеспокоенные зоозащитники начали выкладывать посты с фотографиями обитателей «Лагуны» и высказывать серьезные опасения за их состояние. Больше всего южноуральцы переживают за маленького лосенка, который даже не может стоять на ногах от бессилия.

Историю поддержал и известный челябинский ветеринар Карен Даллакян. В самом развлекательном комплексе ситуацию не комментируют, ссылаясь на то, что у животных все хорошо. Но фотографии, говорят об обратном. Малыш-лосенок не может никуда укрыться от солнца, нет также места, где бы он мог попить.

Зоозащитники пообещали следить за ситуацией и добиваться для животных лучших условий.