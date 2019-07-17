Как кандидаты в губернаторы вступили в предвыборную гонку?

Избирком Челябинской области допустил до выборов 5 человек.

Кандидаты в губернаторы, после получения удостоверений, стали проводить публичные мероприятия и начали делать политические первые заявления.

Самым громким из них, несомненно, можно назвать вчерашнюю пресс-конференцию представителя партии КПРФ Констанина Нациевского. Коммунисты твердо намерены дойти до второго тура выборов и для этого они готовы на все, вплоть до политического союза с другими оппозиционными кандидатами.

В то же время экс-омбудсмен Алексей Севастьянов не считает объединение политических сил хорошей идеей из-за разных взглядов и программ, тем самым опровергнув слухи о его союзе с кандидатом от КПРФ. Вместо этого бывший уполномоченный по правам человека решил сосредоточиться на решении проблем будущих избирателей.

Тише всего оказались Николай Пашин из ЛДПР и Сергей Смышляев из партии «Родина». Кандидат от либерал-демократов еще в Москве на закрытии весенней сессии Государственной Думы, однако его соратники по партии выступили по всему городу с одиночными пикетами против беспредела городских операторов такси. Сергей Смышляев же пока только начал налаживать диалог с южноуральцами. Первым его делом в качестве кандидата станет организация второго шахматного турнира для пенсионеров.