Зоомагазины в Челябинске продолжат работу в прежнем режиме

По возможности, в дистанционном режиме.

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С 28 марта по всей стране началась «нерабочая неделя». В это время открыты лишь медучреждения, учреждения безопасности, продовольственные магазины и аптеки.

Но многие обеспокоились тем, что что в обычных магазинах не найти товары для животных — специализированные корма и ветеринарные препараты для хвостатых.

Таким образом, губернатор Алексей Текслер принял решение разрешить работу зоомагазинов в период ограничительных мероприятий.

«Понятно, что для братьев наших меньших корм, и ветеринарные препараты — это товары первой необходимости. Поэтому такие торговые точки продолжат работу», — заявил Алексей Текслер.

Тем не менее, глава региона отметил, что всем ветмагазинам даны рекомендации — максимально организовать дистанционную торговлю товарами для животных. И обязательно соблюдать все меры профилактики.