С 28 марта по всей стране началась «нерабочая неделя». В это время открыты лишь медучреждения, учреждения безопасности, продовольственные магазины и аптеки.
Но многие обеспокоились тем, что что в обычных магазинах не найти товары для животных — специализированные корма и ветеринарные препараты для хвостатых.
Таким образом, губернатор Алексей Текслер принял решение разрешить работу зоомагазинов в период ограничительных мероприятий.
«Понятно, что для братьев наших меньших корм, и ветеринарные препараты — это товары первой необходимости. Поэтому такие торговые точки продолжат работу», — заявил Алексей Текслер.
Тем не менее, глава региона отметил, что всем ветмагазинам даны рекомендации — максимально организовать дистанционную торговлю товарами для животных. И обязательно соблюдать все меры профилактики.