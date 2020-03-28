Авиа- и ЖД перевозки по России пока не ограничивают

Но эту возможность рассматривают в правительстве РФ.

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Вечером 27 марта в некоторых источниках появилась информация о том, что в России могут полностью огранить авиаперелёты и железнодорожные перевозки пассажиров по стране. Ранее Росавиация уже закрыла все полёты по миру, исключая лишь те рейсы, где вывозят российских туристов из иностранных государств.

На данный момент правительство Российской Федерации никак не подтверждает информацию о том, что пассажирские перевозки будут ограничены.

Отметим, что авиакомпания «Победа» уже прекращает все полёты по стране до конца мая включительно. Деньги за билеты, купленные в период с 1 апреля до 31 мая будут возвращены в личном кабинете клиента.

На данный момент в России зарегистрировано около 1300 случаев заражения коронавирусом. 9 из них — в Челябинской области.