Послушать
00:00
Рекомендации по профилактике, лечению и диагностики коронавируса COVID-19 обновил Минздрав России. Новый список рекомендаций опубликован на сайте.
Этиотропные препараты рекомендуется использовать в комбинации. Это комбинация лопинавира и ритонавира, хлорохин, гидроксихлорохин, а также препараты интерферонов — рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа.
Умифеновир, ремдесивир и фавипиравир проходят клинические испытания. Пока не известно точно, насколько они эффективны, но также могут применяться при лечении.
Также в ведомстве подчеркнули, что при заражении коронавирусной инфекцией летальный исход при абортах и родах увеличивается. Заниматься самолечением не рекомендуют.