Обновленные рекомендации по профилактике коронавируса вынес Минздрав

Список расширен.

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Рекомендации по профилактике, лечению и диагностики коронавируса COVID-19 обновил Минздрав России. Новый список рекомендаций опубликован на сайте.

Этиотропные препараты рекомендуется использовать в комбинации. Это комбинация лопинавира и ритонавира, хлорохин, гидроксихлорохин, а также препараты интерферонов — рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа.

Умифеновир, ремдесивир и фавипиравир проходят клинические испытания. Пока не известно точно, насколько они эффективны, но также могут применяться при лечении.

Также в ведомстве подчеркнули, что при заражении коронавирусной инфекцией летальный исход при абортах и родах увеличивается. Заниматься самолечением не рекомендуют.