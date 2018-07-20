/ Собаки возьмутся за поиски пропавшего подростка-инвалида в Сосновском районе

Поисковики уже обследовали ближайший водоем, прибрежную зону и лес.

В поселке Туктубаево Сосновского района продолжает работу оперативный штаб по поиску пропавшего мальчика с отклонениями. Сегодня, 20 июля, волонтеры и спасатели начали работать с раннего утра. Кинологический рассчет выйдет для поисковых работ, поскольку следов подростка пока не обнаружено.

Первыми итогами поисков поделились представители кинологического сообщества.

Кинолог с поисковой собакой обследовали территорию более 10 километров. Так как недалеко от населенного пункта, где потерялся ребенок, находится водоем, то в первую очередь поисковые группы обследовали прибрежную зону. Здесь же работал и кинологический расчет. Кроме того, поисковая собака обследовала территорию лесного массива в заданном квадрате, но, к сожалению, пока поиски результатов не принесли. — рассказала сайту «Первый областной» руководитель Ассоциации спасателей Римма Садыкова.

Известно, что подростка зовут Ильшат Хайруллин. Его рост 175 сантиметров, вес 45 килограммов, волосы темные. Подросток страдает сразу несколькими заболеваниями: эпилепсией, ДЦП, аутизмом. Как рассказывают его близкие, у мальчика есть характерная черта — он всегда держит руки на уровне груди.