/ Зонированием челябинской рекламы займутся перед саммитами ШОС и БРИКС

﻿Насыщенность конструкциями будет зависеть от близости к историческому центру.

Представители бизнеса и власти совместно работают над приведением к единому виду рекламных конструкций в Челябинске. Подготовка к предстоящим в 2020 году саммитам ШОС и БРИКС дает возможность совершенствовать нормативно-правовые акты, регулирующие сферу рекламы. В заседании приняли участие бизнес-омбудсмен, представители УФАС, управления наружной рекламы, а также представители профессионального сообщества.

Совершенствование нормативно-правовых актов, регулирующих размещение рекламы в Челябинске, тема очень серьезная и особенно актуальна в преддверии подготовки саммита ШОС и БРИКС. Вопросов много. Есть они и у бизнес-сообщества и у муниципалитетов, но в итоге мы должны прийти к общему знаменателю, учитывая позицию и пожелания всех сторон. — открыл заседание уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Гончаров.

Своим видением поделились представители Ассоциации рекламных компаний и агентств. По их мнению, городу необходимо разделение по зонам — таковых может быть три.

Ассоциация предлагает зонировать Челябинск в плане наружной рекламы по принципу светофора. Красная зона — исторический центр с определенными ограничениями в оформлении и количестве рекламы, желтая зона — более свободная и зеленая — с неограниченным размером рекламного поля. Этот принцип мог бы стать основой для будущей схемы размещения наружной рекламы. — предложил Председатель челябинской АРКА Олег Гришанков.

Напомним, ранее благоустройством гостевых маршрутов Челябинска занялись в управлении архитектуры города. Ведомство сформировало требования к облику улиц. Одно из главных — включение рекламных конструкций в программу благоустройства.

Сайт «Первый областной» подробнее писал о других направлениях благоустройства к саммитам ШОС и БРИКС. К ним относятся озеленение, организация парковок и пешеходным маршрутов, а также внешний облик домов. Читайте наш материал здесь.