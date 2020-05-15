Золотые купола появятся на новом кафедральном соборе в Челябинске

Основные строительные работы завершены.

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В Челябинске продолжают возводить новый кафедральный собор Рождества Христова. Сейчас строители занимаются черновой отделкой помещений. Один из подрядчиков уже начал собирать будущие купола.

«Всего их будет пять: центральный и четыре малых. Их изготовлением занимается предприятие „Урал Аспект“ из города Трехгорного. Покрытие новых куполов состоит из нитрита титана. Его золотой цвет будет виден издалека, когда маковки наконец займут свои законные места», — рассказали в пресс-службе Челябинской митрополии.

Купола засверкают на своем положенном мете после того, как будет совершен чин освящения крестов. Это произойдет после снятия ограничительных мер в связи с пандемией.