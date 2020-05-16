Настенную живопись восстановят в Свято-Троицком соборе

Средства на реставрационные работы выделил Минкульт РФ.

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Масштабная реставрация запланирована в Свято-Троицком соборе Челябинской области. В частности, специалисты будут восстанавливать настенную храмовую живопись. Подробнее рассказали в пресс-службе Челябинской митрополии.

Как известно, восстановить Троицкий собор хотели давно. Уже долгое время епархия собственными силами проводит определённые работы. Например, замена крыши, оконных рам, покрытия куполов и прочего. Но вопрос о реставрации живописи оставался открытым. И наконец на днях решением Минкульта РФ кафедральному собору Троицкой епархии была выделена значительная сумма на реставрационные работы.

«Храм является объектом культурного наследия как памятник архитектуры XVIII-XIX веках. Он был построен в 1743 году. В советский период долго использовался не по назначению, а затем и вовсе стоял бесхозным. Старинная роспись на стенах была закрыта побелкой и масляной краской. А когда храм в 1994 году был возвращен верующим, и уникальную живопись удалось открыть, к сожалению, она попала в руки художника-самоучки, что привело к утрате первоначального вида»,— рассказали в пресс-службе Челябинской митрополии.

Троицкая епархия уже провела ряд обследований росписи, подготовила все необходимые документы и расчёты для начала работ. И теперь благодаря выделенным средствам живопись будет восстановлена, и храм вернёт себе былое величие.