Алексей Текслер прокомментировал решение РМК профинансировать строительство кафедрального собора

Объект будет востребован среди верующих, уверен губернатор.

Послушать 00:00

Кафедральный собор Челябинска, который будет достроен при помощи финансирования РМК украсит регион и будет востребован среди южноуральских верующих. Такой вывод сделал губернатор Алексей Текслер, комментируя решение компании вложить средства в объект. Глава региона отметил, что важно закончить работу над долгостроем.



«Мы обсуждали этот вопрос с руководством „РМК“, признательны за решение финансировать завершение строительства Кафедрального собора. И в целом хочу отметить большую благотворительную и социальную деятельность компании в регионе»,— сказал Алексей Текслер.

Напомним, о том, что РМК вложится в строительство собора стало известно накануне. Новость распространили представители челябинской епархии. Завершать проект доверили новому генеральному подрядчику. В специалисты официально примут дела и приступят к работе.

Кафедральный собор Рождества Христова возводится на северо-западе областной столицы с 2013 года. Его строят в память о действовавшем до революции челябинском соборе, который советская власть уничтожила его в 1932 году.