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/ Золотой бумеранг вручил Борис Дубровский заместителю министра связи России

Золотой бумеранг вручил Борис Дубровский заместителю министра связи России

Алексей Волин поблагодарил главу региона за теплый прием.
сегодня в 20:09
  |  Общество

В первый день Всероссийского медиафорума в Челябинск прибыл заместитель министра связи России Алексей Волин. Губернатор Челябинской области вручил почетному гостю «СМИ-бумеранг», изготовленный по специальному заказу.

От лица всех участников форума хочу поблагодарить вас за гостеприимство, а также за подарок. Златоустовские мастера специально для нас сделали это бумеранг. Они расширили линейку производства. Раньше они делали мечи и сабли, а сейчас еще и бумеранг. Еще раз вам большое спасибо за гостеприимство и радушный прием на уральской земле. — прокомментировал заместитель министра связи России Алексей Волин.

Напомним, Челябинск впервые принимает 5 Всероссийский медиафорум. Среди приглашенных спикеров — замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, зампредседателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий, генеральный директор телеканала «360» Вячеслав Духин и другие известные специалисты.

Ознакомиться с полной программой форума можно здесь.

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