Золотое топливо: жителю Кыштыма выставили счет в 17 миллионов за газ

Ситуацией заинтересовалась антимонопольная служба.

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Виталий Ситунин и его соседи по улице в Кыштыме решили провести к своим домам газ. Заплатили по 7,5 тысяч рублей за составление проекта, подвели трубы к участкам.

«Мы обратились за подключением частного домовладения к газу. При обращении нам выдали договор на подписание. Договор у нас на сумму 16 миллионов 941 тысяча», — говорит житель Кыштыма Виталий Ситунин.

Оказалось, что причина таких астронамических сумм из-за ограничения возможностей поставщика — газораспределительная система Кыштыма не имеет технической возможности присоединить новых потребителей. В «Газпроме» предложили альтернативный вариант.

«В данном случае был рассчитан вариант подключения от ГРС Тайгинка, расположенной на расстоянии более 12 км. Согласно ст. 7 ФЗ „О газоснабжении в Российской Федерации“ организация газоснабжения населения входит в полномочия органов местного самоуправления поселений и осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ и муниципальными нормативными правовыми актами», — прокомментировали в пресс-службе АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК».

Сумма за проведение газопровода заинтересовала антимонопольную службу, ведомство готовит соответствующий запрос.

«Челябинское УФАС России готовит запрос в адрес АО „Газпром газораспределение Челябинск“ в целях изучения технической возможности существующего газопровода, расположенного на меньшем расстоянии от дома гражданина. Также запрос будет направлен в адрес Администрации Кыштымского городского округа для получения информации об организации газоснабжения на территории города», — сообщают в пресс-службе УФАС России в Челябинске.

Сейчас жители Кыштыма уже пожалели, что ввязались в это дело, отапливать свои дома дровами было гораздо дешевле.