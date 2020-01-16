Завод по сжижению газа запускают в Челябинской области

Монтаж первых криогенных цистерн уже начали в Магнитогорске.

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Компания «НОВАТЭК» запустит в Челябинской области завод по сжижению газа, предприятие расположится в Магнитогорске. Благодаря этому в регионе появится возможность для открытия большего количества заправочных станций с СПГ-топливом для автобусов и промышленных машин. На экологичный транспорт Челябинская область начала переход одной из первых в стране.

Храниться и сжижаться газ будет в Магнитогорске, на будущем заводе уже установили 4 криогенные цистерны, каждая из которых весит больше 30 тонн. Для того, чтобы поставить на положенное место одну емкость, были задействованы 20 человек и 2 автокрана. Расположенные на заводе цистерны будут хранить газ, которого хватит на весь регион.

«Сложность монтажа в том, что приходится двумя автокранами выводить из горизонтального в вертикальное положение. На заводе изготовителе нас не подвели и сделали отверстия под наши анкера, то есть мы попали на 16 анкеров без проблем», — рассказывает Валерий Шитенков руководитель проекта «Тресткоксохиммонтаж».

Разрабатывали криогенные цистерны для Магнитогорска в Нижнем Тагиле специально для компании «НОВАТЭК-Челябинск». По качеству они не хуже тех, что делают за рубежом. Газ в них может храниться до 50 дней при любых погодных условиях.

«Сжиженный природный газ здесь будет находиться порядка 10 — 20 суток. В дальнейшем будет произведена перевозка и отгрузка на автоперевозочные машины для вывоза потребителю», — объяснил Олег Сулимов, заместитель генерального директора по капитальному строительству «НОВАТЭК — Челябинск».

Челябинская область давно начала переход на экологичный общественный транспорт на сжиженном природном газе. В областном центре часть маршруток и автобусов уже работают на природном топливе. Не остались в стороне и перевозчики, осуществляющие рейсы между городами. Так, автобусы на СПГ уже перевозят пассажиров «Первой транспортной корпорации».

«В нашем городе реализовано несколько программ компании „НОВАТЭК“, поэтому места для заправок, хоть и не много, но есть, заправиться есть где. На самом деле экономика пока показывает хороший результат, мы планируем и дальше закупать подобные автобусы», — прокомментировал Станислав Новичихин, руководитель «Первой транспортной корпорации».

Магнитогорский завод по сжижению газа должен запуститься уже в первом полугодии 2020-го. Ждут этого события не только борцы за чистоту воздуха, но и крупные промышленники, которые понимают, что перевод крупного транспорта на газомоторное топливо на порядок сократит их расходы.