Пенсионеров, долгое время обогревающихся углём и горелками, в течение недели подключат к газу

Ситуацию контролирует депутат Госдумы Владимир Бурматов.

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Двое пенсионеров из посёлка Исаково 9 месяцев ждут, пока их дом подключат к газовому отоплению, хотя все вокруг уже давно получают голубое топливо. Александру Андреевичу и Зоне Ивановне приходится греться при помощи печки и самодельных обогревателей.

Их историю рассказали корреспонденты медиахолдинга ОТВ, после чего в дело вмешался депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов.

Приехав к пенсионерам он ужаснулся, увидев кучу нарушений техники безопасности. Помимо печки, которую отапливают углём, пенсионерам приходится ещё включать самодельный обогреватель, который работает от газового баллона. А печка и баллон находятся слишком близко друг от друга, что может привести к очень плачевным последствиям. Но пенсионерам деваться некуда — они не хотят замёрзнуть.

«Ситуация — дикая. Вся дома в округе к газу подключены. Люди сдали документы, всё оплатили, подписали договор, а потом им говорят, что они будут ждать 9 месяцев. Но ведь это старики, которые сами с трудом передвигаются, а ещё им приходится таскать уголь, и ещё неизвестно чем топить дом. Их обрекли на это, ведь деваться им некуда», — поделился Владимир Бурматов.

На встрече пенсионеров и депутата присутствовали также представители газовой компании. По их словам, договор действует до 7 февраля. Именно к этому сроку и обещают, наконец, подключить дом Александра Андреевича и Зои Ивановны к газу.

«Через неделю я приеду проверять лично, есть ли газ в доме», — подчеркнул Владимир Бурматов.

К слову, самодельная газовая горелка, которой обогреваются пенсионеры, по их признанию, хорошо греет дом. Только вот это обходится очень дорого — с января у них используется уже пятый баллон. И за это время они отдали не менее 6 тысяч рублей за голубое топливо.