/ Три новых школы примут южноуральских первоклассников 1 сентября

﻿Учебные заведения появятся в Челябинске, Магнитогорске и Сосновском районе.

К 2025 году всех южноуральских школьников намерены перевести на обучение в первую смену. Для этого сейчас принимается ряд мер, в частности — обеспечение необходимыми местами и учебными материалами.

В этом году по одному новому учебному заведению появится в Челябинске, Магнитогорске и поселке Сосновского района. Школы будут рассчитаны на 1500, 1000, 500 и 300 мест.

Система образования в Челябинской области является одной из лучших в стране. На протяжении последних нескольких лет регион в пятерке победителей и призеров всероссийских олимпиад. Мы конкурируем с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом и Татарстаном. Успешная сдача ЕГЭ нашими выпускниками также является показателем развития системы образования региона. — отметил первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин.

Отдельное внимание уделяется дошкольному образованию. Сейчас решается вопрос о дополнительных местах в ясельных группах.

К концу 2020 года местами в детских садах должны быть обеспечены 100% детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. На сегодняшний день из 43 муниципалитетов Челябинской области в 23 нет проблем с устройством детей в сад в любом возрасте. — подчеркнул министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

Напомним, ранее стало известно, что в Челябинске в рамках госпрограммы построят новые детские сады в микрорайонах Чурилово, Яблочный и «Академ Риверсайд».