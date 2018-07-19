/ Все южноуральские школьники бесплатно получат комплект учебников на год

Правительство закупило и бумажные, и электронные книги для учеников.

Челябинская область в этом году оперативно закупила учебники для общеобразовательных школ. Удалось выполнить задачу на 100%. Это значит, что каждый ученик получит свой комплект учебных пособий, при этом не только бумажных. Электронные учебники, которые являются самостоятельной книгой для учебы, включают гиперссылки, интерактивные элементы — это позволяет ученикам получить дополнительную информацию.

Уже закуплен почти миллион экземпляров, он распределяется по учебным заведениям. Планируем и дальше поддерживать такой уровень. При этом очень серьезно рассматриваем перспективу перехода на электронные учебники, бумажные носители в век информационных технологий должны уходить на второй план. — сообщил вице-губернатор Евгений Редин.

Напомним, что три новых школы примут южноуральских школьников 1 сентября. Заведения появятся в Челябинске, Магнитогорске и поселке Сосновского района.