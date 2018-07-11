/ Кыштымский школьник сконструировал 3D-макет Демидовской усадьбы

Объемное изображение позволит слабовидящим южноуральцам изучать местную архитектуру.

16-летний школьник Дмитрий Лыков создал 3D-макет Демидовской усадьбы. Белый дом поразил жюри конкурса Российского союза молодежи Челябинской области.

Его работа оказалась лучшей среди всех представленных. Чтобы овладеть основами этого мастерства, подросток несколько месяцев занимался в специальной студии в своем родном городе.

Белый Дом я начал делать давно, потратил на него я около 3 месяцев. Мою работу оценили и я очень доволен. Белый дом я делал сам, я долго ходил к Усадьбе, смотрел, как она выглядит. Долго смотрел фото с разных ракурсов. Было сложно, так как это моя первая большая работа по 3D-моделированию. — рассказал сайту «Первый областной» Дмитрий Лыков.

На конкурсе житель Кыштыма обошел еще 9 участников из своего города, 15 человек из Магнитогорска и 5 — из Челябинска. Организаторы обещают распечатать макет кыштымца, а также других конкурсантов на 3D принтере. Конструкции передадут слепым и слабовидящим для ознакомления с архитектурой Южного Урала.

В подарок победителю пообещали вручить 3D ручку, способную рисовать в воздухе. Школьник свой презент пока не получил, но признается: он придется ему очень кстати. Хотя с будущей профессией юноша пока не определился, не исключено, что он свяжет свою жизнь с 3D-моделированием.