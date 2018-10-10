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/ Границы южноуральских аграрных участков определили на выставке в Москве

Границы южноуральских аграрных участков определили на выставке в Москве

Семеро сельхозтоваропроизводителей защищают честь Челябинской области.
сегодня в 11:57
  |  Общество

Лучшие аграрные проекты Челябинской области отправились на выставку «Золотая осень». Она каждый год проходит в Москве. Делегацию традиционно возглавляет Борис Дубровский. У главы региона несколько задач: показать самые перспективные и технологичные компании, посмотреть, какие еще перспективы работы, и заключить договоры в помощь агробизнесу.

Например, 10 октября губернатор Челябинской области и его коллега из Оренбургской области поставили подписи под соглашением, описывающим границы региона. Теперь у аграриев, работающих рядом с условной чертой, будет меньше бюрократических проволочек. 31 участок обрел постоянные границы.

Теперь аграрии точно будут знать, в органы власти какого субъекта РФ им необходимо обращаться за предоставлением земельных участков, и кому платить налоги. Это не только избавит предпринимателей от бюрократических проволочек, но и в целом улучшит инвестиционный климат области, а это задача правительства — создать комфортные условия для бизнеса. — сообщил после подписания соглашения Борис Дубровский.

Между тем семь предприятий региона уже оформили стенды на выставке «Золотая осень». В их числе «Чурилово», «Союзпищепром», «Уйская сыроварня», «Натуральные продукты» (льняное масло), «Ситно», компания «Херсли», агрофирма «Калининская» и хозяйство «Боровое».

Челябинская область ассоциируется с металлургией, но показывает высокие результаты в сельскохозяйственном секторе. Например, у региона первое место в России по производству макарон, второе — по мясу птицы. Идет активная торговля с областями РФ и Казахстаном, Китаем. Подтвердить свой статус аграрии хотят в Москве. Прославить регион, считают участники выставки, может льняное масло.

С 16-го года мы просто выращивали лен и отправляли его на экспорт. Отправляли в Германию, в Кельн, и в Голландию. У нас идет сорт северный и по масличности и по показателям ОМЕГА-3, ОМЕГА-6 превосходит все сорта, которые выращены в тепле. — рассказал сайту «Первый областной» директор компании по производству льняного масла Александр Ваулин.

В рамках выставки пройдут также многочисленные круглые столы, где обсудят вопросы господдержки и перспективы развития многих сельскохозяйственных отраслей. Прибывшие на «Золотую осень» компании также проведут мастер-классы.

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