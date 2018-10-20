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/ Царское оружие впервые покинуло московский музей для челябинской экспозиции

Царское оружие впервые покинуло московский музей для челябинской экспозиции

Уникальная выставка открылась на Южном Урале.
сегодня в 15:20
  |  Общество

Оружие, которым пользовались больше 200 лет назад, могут увидеть челябинцы в музее. Уникальная выставка «Охота при дворе российских государей» приехала на Южный Урал. Экспонаты — часть коллекции музея Московского Кремля, которые до этого можно было изучить только в столице. Здесь и пистолеты с ударно-кремниевыми замками, которыми пользовался фаворит Анны Иоановны, и дамское седло из дерева, кожи, бархата, и украшенные камнями карабины с резными ручками.

Как правило, императоры старались заказывать оружие, украшенное свои вензелем. У каждого были свои предпочтения. Кроме того, влияла, конечно, мода, которая царила в это время. Если при Анне Иоановне было в моде Рококо, то оружие будет богато украшено, в том числе рокальными мотивами. — рассказала сайту «Первый областной» научный сотрудник музея Московского Кремля Екатерина Когут.

Уникальную выставку привезли в Челябинск благодаря губернатору Борису Дубровскому. Именно он в прошлом году заключил соглашение с музеем Московского Кремля. Экспозицию на Южный Урал сопроводила дочь известного космонавта Елена Гагарина. Она сообщила, что уже в следующем году челябинцам покажут, как цари воспитывали детей. Экспозицию сделали специально для Челябинска.

Посмотреть на экспонаты Оружейной палаты можно будет до 27 января.

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