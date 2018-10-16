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/ Самый быстродорожающий продукт России назвал Росстат

Самый быстродорожающий продукт России назвал Росстат

Пшено, еще находившееся в числе самых дешевых круп, переместилось в сегмент дорогих.
сегодня в 15:09
  |  Общество

По сообщению Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в 2018 году пшено обогнало все прочие продукты по темпам роста стоимости, подорожав на 41%.

Пшено, еще недавно находившееся в числе самых дешевых круп, переместилось в сегмент дорогих, и достигло семилетнего максимума. Сейчас стоимость одного килограмма крупы в среднем составляет 44 рубля, тогда как в начале года она была около 30 рублей.

Пшеном называется шлифованное просо. В прошлом году был низкий валовый сбор на просо. В этом году ситуация повторяется. Цены на просо резко выросли, что сказалось и на стоимости пшена. — пояснила заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова.

В следующем году рост цен на пшено также возможен. Однако, поскольку потребление пшена не так уж велико, подорожание не оказывает заметного влияния на конъюнктуру крупяного и продовольственного рынка в целом.

А вот с другими крупами в этом году ситуация обстояла иначе, чем с пшеном. К примеру, стоимость гречки была снижена: в январе она подешевела примерно на восемь рублей и сейчас стоит около 48 рублей за килограмм.

Цены на гречневую крупу резко упали из-за двух валовых сборов в 2016 и 2017 годах. Хозяйства не готовы продавать сырье по прежним ценам и значительно сократили посевы гречихи. Пока повышение цен отмечается в звене производства и в опте, но оно не затронуло потребительские цены. В следующем году, повышение цены на гречку возможно. — добавила эксперт.

В прошлом году был сокращен валовый сбор и риса-сырца. Однако цены на популярную крупу в течение года сохраняются на достаточно стабильном уровне около 63 рублей за килограмм.

Как поведет себя цена на рис в дальнейшем — пока не известно. Все будет зависеть от параметров нового урожая и от конъюнктуры мирового рынка. — говорит Ирина Глазунова.

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Комментарии

СОМ
17:26, 16.10.2018
а к хоккею это какое отношение имеет????))))

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