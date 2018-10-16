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/ Представители Челябинской области примут участие в выставке «Дорога 2018»

Представители Челябинской области примут участие в выставке «Дорога 2018»

Дорожники Челябинска расскажут о реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».
сегодня в 12:05
  |  Общество

Представители Челябинской области стали участниками международной выставки «Дорога 2018», которая началась сегодня в Казани. Южноуральцев пригласили поделиться опытом работы в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Наш регион участвует в федеральной программе второй год и показывает хорошие результаты. По итогам прошлого года субъект занял 6-е место из 38-ми в общем рейтинге по исполнению программы.

Как отметил губернатор Борис Дубровский развитие транспортной инфраструктуры — один из приоритетов для правительства области.

У нас достаточно развитая дорожная сеть: есть и популярные туристические маршруты, и магистрали, соединяющие промышленные центры Южного Урала. Но эта программа позволяет постепенно приводить в порядок не только федеральные и региональные трассы, а, что важнее, и местные дороги. Мы должны сделать автомобильное движение в городах и селах комфортным и безопасным. Поэтому развитие транспортной инфраструктуры области является одной из приоритетных задач для правительства. — отметил Борис Дубровский.

Кроме того, известно, что в следующем году к проекту «Безопасные и качественные дороги» присоединится Магнитогорская агломерация.

Выставка «Дорога 2018» проводится в преддверии Дня работников дорожного хозяйства при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации и Росавтодора. Заявленное число участников и гостей мероприятия — более трех тысяч человек. Отметим, что программа «Безопасные и качественные дороги» реализуется в в России с 2017 года, в нее вошло около 40 городских агломераций, численность населения в которых превышает 500 тысяч человек.

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