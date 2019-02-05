/ Знатоки восточной культуры рассказали, как праздновать Китайский Новый год

Традиции восточного и российского праздников очень похожи.

Праздник Весны, он же Китайский Новый год, отмечают 5 февраля. В Челябинске этот праздник тоже популярен. Например, его отмечают на факультете Евразии и Востока Челябинского государственного университета. В этом году студенты и преподаватели тоже собрались в актовом зале, чтобы прочувствовать восточные традиции и подчеркнуть, что они являются одной семьей.

Как оказалось, традиция готовить множество блюд на новогодний стол свойственна не только русским. Студент из Китая, обучающийся в ЧелГУ, рассказал о том, как проходит Новый год на Родине.

Всей семьей мы лепим пельмени. Готовится приблизительно 8 разных блюд, накрывается очень богатый стол. — рассказал корреспонденту «Первого областного» Синь Шун.

Блюда все специфические, острые, со множеством приправ и специй. Такова китайская традиция. Их поставили на праздничный стол на факультете Евразии и Востока.

В Китае принято очень много готовить на Новый год. Вся семья собирается и лепит пельмени, прямо как в России. Все участвуют в процессе, так как есть поверье: чем больше приготовишь, тем изобильнее будет год. Традиционная начинка в Китае: свинина, пекинская капуста и приправы. — поделилась с сайтом «Первый областной» преподаватель факультета Евразии и Востока Екатерина Миклина.

Отметим, что на Китайский Новый год принято дарить друг другу деньги. Обязательно в красном конверте, поскольку красный — это символ праздника.