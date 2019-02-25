/ Челябинская область и Сербия подписали соглашение о сотрудничестве

Южный Урал активно развивает культурные отношения с европейскими странами.

Челябинская область начинает культурное сотрудничество с Сербией. Соглашение о взаимодействии в прошедшую пятницу, 22 февраля, подписали министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин и секретарь Секретариата по культуре Белграда Иван Карл.

Благодаря данному соглашению Южный Урал стал первым регионом России, начавшим культурный обмен с Сербией. Как рассказал сайту «Первый областной» Алексей Бетехтин сотрудничество в области культуры было и раньше, но на разовой основе, теперь же оно станет постоянным.

Сербские артисты принимали участие в фестивале «Синегорье», в нашем органном зале выступал сербский хор, а в прошлом году в Сербии с большим успехом выступил «Уральский диксиленд». Но это были разовые проекты, теперь же сотрудничество будет носить более равномерный и плановый характер. У нас уже есть несколько предложений по взаимному посещению и выступлениям коллективов, которые планируется в ближайшем будущем. — рассказал сайту «Первый областной» Алексей Бетехтин.

Иван Карл в свою очередь отметил, что это важнейший шаг для укрепления дружеских отношений между Россией и Сербией, которые отличаются взаимным уважением и пониманием культурных традиций.

Подписанный протокол заложит основу для того, чтобы поток людей, идей, проектов был двусторонним, разнообразным и полезным. Визит российской делегации связан с предыдущим визитом президента Владимира Путина и его встречей с нашим президентом Александром Вучичем. Мы продолжаем то, что началось на уровне двух государств. Это начало хорошего и качественного сотрудничества. — прокомментировал Иван Карл.

Соглашение о сотрудничестве также подписали генеральный директор филармонии Челябинска Алексей Пелымский и директор культурного центра «Иво Лола Рыбар» Владан Тешанович. Напомним, что Челябинская область активно участвует в развитии международных связей. Аналогичные договоренности ранее были подписаны с Чехией, Испанией и Австрией.